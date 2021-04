GP Emilia Romagna F1/Imola: Alpha Tauri a brilhar a 15 Km de Faenza?

Uma das primeiras coisas que se percebeu, pouco depois do primeiro dia de testes de Fórmula 1 de 2021 arrancar, foi o potencial da Alpha Tauri. Com os olhos postos no rookie, Yuki Tsunoda, ficou logo claro que o jovem era prometedor e isso obviamente não é possível sem um bom carro.

O ano passado a equipa da Red Bull esteve bem em termos de andamento em Imola, e este ano, espera-se novamente uma boa prestação da Alpha Tauri. Talvez o ‘fator casa’ – a sede da equipa em Faenza, fica apenas a 15 quilómetros de Imola – seja uma motivação acrescida, mas a verdade é que Pierre Gasly qualificou-se em quarto, o ano passado e embora tenha sido obrigado a abandonar cedo a corrida devido a um problema mecânico, Daniil Kvyat produziu umas excelentes voltas finais chegando ao quarto lugar, quase arrancando um pódio a Daniel Ricciardo.

E se o ritmo da Alpha Tauri foi bom, este ano o carro parece bem melhor. Pierre Gasly qualificou-se em quinto no Bahrein, embora um contacto precoce com Daniel Ricciardo tenha arruinado a sua corrida, enquanto Yuki Tsunoda foi uma das estrelas do fim-de-semana, subindo na classificação e a marcar pontos pelo nono lugar, na sua estreia na F1. Curiosamente, Tsunoda testou extensivamente em Imola, em máquinas com dois anos, pelo que este deve ser um local em que se sente extremamente confortável, e por tudo isto a Alpha Tauri pode causar sensação em Imola.