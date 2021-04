GP Emilia Romagna F1/Imola: Acidente de Yuki Tsunoda

Forte acidente para Yuki Tsunoda, que bateu na na Variante Alta e danificou muito o seu Alpha Tauri. O Tsunoda saiu do carro ileso, o que é bom considerando a quantidade de danos na traseira do seu monolugar.

O acidente destruiu toda a traseira do seu Alpha Tauri.

Estava no momento fora da zona de eliminação da Q1, mas isso é indiferente pois aquele carro não vai a mais lado nenhum hoje. A sessão foi interrompida com bandeira vermelha.