GP Emilia Romagna F1, Helmut Marko: “Vitória foi graças às atualizações que trouxemos” | AutoSport

Que grande fim de semana para a Red Bull! Uma resposta à altura depois das dúvidas que surgiram após a prova em Melbourne. Max Verstappen respondeu a Charles Leclerc e levou pole, vitória, volta mais rápida e liderança em toda a corrida. Helmut Marko estava satisfeito com o resultado final e salientou a importância das atualizações que a Red Bull trouxe para este fim de semana:

“A corrida foi de nervos. Mas penso que se podia ver como o Max [Verstappen] não estava nada stressado, foi muito fácil para ele. Valeu a pena que ter feito as atualizações, apesar de termos apenas uma sessão de treino este fim de semana. Foi por isso que o nosso chefe de aerodinâmica estava no pódio. Foi graças a ele e à equipa que ambas as atualizações funcionaram tão bem”, disse Marko.