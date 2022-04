GP Emilia Romagna F1: Guanyu Zhou parte do pitlane | AutoSport

Guanyu Zhou vai arrancar para a corrida do GP de Emilia Romagna do pitlane depois da Alfa Romeo ter realizado trabalhos no C42 sem supervisão da FIA e em condições de parque fechado.

Recordamos que Zhou teve um toque com Pierre Gasly no início da corrida sprint, ficando imediatamente fora de prova e obrigando à entrada do Safety Car.

Segundo o colégio de comissários da FIA, a equipa violou o Artigo 40.6 do Regulamento Desportivo de Fórmula 1, uma vez que o carro não estava tapado e selado no prazo de 2 horas após a sessão. Além disso, a Alfa Romeo continuou a trabalhar no carro sem supervisão em parque fechado e admitiram que foram feitas modificações no carro.

Por ter violado as condições de parque fechado, Zhou é obrigado a partir do pitlane logo à tarde.