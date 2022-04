GP Emilia Romagna F1: Fundo do Alfa Romeo C42 atualizado | AutoSport

A Alfa Romeo vai apresentar uma atualização já no GP de Emilia Romagna neste próximo fim de semana, anunciou Frédéric Vasseur ao Motorsport.com.

A equipa suíça quer escapar à Haas na classificação geral (estão separadas apenas por 1 ponto, com vantagem para a Alfa Romeo) e lutar por posições cimeiras no chamado segundo pelotão. Para isso vai apostar numa atualização do fundo do seu monolugar mesmo em Imola, onde terão menos tempo para acumular dados deste desenvolvimento antes da qualificação.

“O desenvolvimento dos carros começa em Imola e Barcelona, e por isso temos de estar preparados no momento certo. Temos algumas atualizações em produção, como toda a gente tem (…). Vamos ter uma nova peça para o fundo para Imola – será apenas o fundo esta semana. Até agora, parece OK”, explicou Vasseur.

Ao contrário de outras equipas, a Alfa Romeo prefere apostar nas atualizações logo que estão prontas. Recordamos que a Ferrari, por exemplo, preferiu atrasar a montagem das atualizações por este ser um fim de semana com corrida sprint.

“Há talvez duas abordagens diferentes entre as equipas. É mais fácil trazer um grande pacote [de atualizações] a cada quatro eventos, ou tentar introduzir um componente a cada evento? Fizemos assim há três anos – há dois anos e no ano passado não desenvolvemos o carro – e penso que fomos muito bem sucedidos e teremos a mesma abordagem. Vamos tentar trazer atualizações, não todas as corridas, mas quase em todas. E teremos a primeira em Imola, outra em Barcelona, e tentaremos continuar a forçar e a desenvolver o máximo de tempo possível”, concluiu Frédéric Vasseur.