GP Emilia Romagna F1, Franz Tost: “início péssimo” | AutoSport

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda vão partir para a corrida sprint de hoje em posições do fundo do pelotão. Na qualificação de ontem não conseguiram passar da Q1, de forma algo surpreendente e que o chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost, pensa não ser representativo do ritmo que apresentavam ambos os pilotos, admitindo que a equipa errou na qualificação.

“É um início péssimo”, assegurou Tost em declarações ao F1.com. “Esperávamos estar na Q3 e depois perdemos a oportunidade de uma volta rápida no último minuto. Alguns adversários ultrapassaram-nos, foi um erro nosso”.

Antes de pensar na corrida de amanhã, Franz Tost avisou que é preciso passar pela sprint sem comprometer o resto do fim de semana do GP de Emilia Romagna. “Sei que temos ritmo para ter ido à Q3 e podemos melhorar na corrida, mas é difícil ultrapassar aqui. Antes de tudo, temos de sobreviver à sprint e depois veremos onde começamos amanhã para a corrida”, concluiu o chefe de equipa.