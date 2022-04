GP Emilia Romagna F1: Foram escolhidos os mesmos compostos de pneus de 2021 | AutoSport

A Fórmula 1 regressa a Imola, com a mesma seleção de pneus da Pirelli do ano passado, embora os compostos sejam naturalmente diferentes dos da última geração. Foram escolhidos os pneus C2, C3 e C4.

Os pneus são novos, mas a pista é exatamente igual à do ano passado. O asfalto tem mais de 10 anos o que torna a superfície algo abrasiva para a borracha dos pneus. É por isso que não foi escolhido o composto mais macio como na Austrália (C5). A superfície mais antiga em Imola gera mais aderência e, portanto, mais calor nos pneus, exigindo um composto macio mais robusto.

A travagem para a curva 2 do traçado italiano – a curva Tamburello – é uma das poucas zonas de ultrapassagem e para isso é particularmente importante conseguir boa tração na última curva – Rivazza 2 – para os pilotos conseguirem tirar partida da potência dos seus monolugares na reta, que é também a única zona de DRS.

Segundo Mario Isola, responsável da Pirelli Motorsport, “podemos ver um pouco menos de evolução da pista do que estamos habituados noutros circuitos, uma vez que a pista já tem bastante borracha: a primeira etapa do GT World Challenge, que são equipados com pneus Pirelli, teve lugar em Imola no mês passado, o que nos deu alguns dados úteis”.

Imola marca ainda a estreia das corridas sprint este ano, com regras ligeiramente revistas em comparação com o ano passado. No entanto, as regras quanto aos pneus são as mesmas do ano passado. Em vez de terem 13 conjuntos de pneus para um fim de semana “normal”, as equipas poderão contar apenas com 12 jogos – dois de pneus duros, quatro jogos de pneus médios e seis de macios – e para além disso, terão à disposição até seis jogos de pneus intermédios e três de chuva. Se tivermos em conta a previsão meteorológica para o fim de semana em Imola, as equipas deverão usar estes pneus.