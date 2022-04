GP Emilia Romagna F1: Ferrari favorita frente aos tifosi | AutoSport

Três corridas, duas vitórias para a Ferrari e Charles Leclerc, a última delas perfeitamente dominadora, na Austrália. É um começo de sonho para Charles Leclerc e para a Ferrari, com o monegasco a conseguir duas vitórias, duas pole positions, um segundo lugar e os três pontos de volta mais rápidos. Assegurar 71 pontos de 78 é muito bom e deixa-o já com uma vantagem significativa no campeonato de pilotos.

Agora, Leclerc pode dar-se ao luxo de não pontuar este fim-de-semana e ainda é garantido que continua a liderar a classificação do Mundial de Pilotos, mas mais certo é voltar a contribuir para um grande espectáculo, agora frente dos fãs da Ferrari. O piloto monegasco ganhou a segunda corrida da sua carreira em Monza, em 2019, naquele que foi um dia especial para ele, mas nessa ocasião não estava numa luta pelo título. E agora tem tudo para assim permanecer…

A visita deste ano ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari surge com Charles Leclerc como favorito claro ao triunfo, bem como a Ferrari, que é neste momento a equipa a bater, depois duma vitória dominante em Melbourne. Diante de uma multidão de tifosi em Imola, vai haver um grande ambiente em torno da Scuderia, e até Carlos Sainz, que teve o seu contrato prolongado até 2024, pode fazer a sua estreia no lugar mais alto do pódio. Porque não?