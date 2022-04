GP Emilia Romagna F1: Ferrari deverá montar evolução do motor no carro de Carlos Sainz | AutoSport

Carlos Sainz poderá ter uma nova unidade motriz no Ferrari para o GP de Emilia Romagna. A equipa terá sido obrigada a montar a evolução do motor mais cedo do que o esperado no carro de Sainz após os problemas apresentados em Melbourne.

Sainz terminou o GP da Austrália na gravilha ainda nas voltas iniciais e enquanto a Ferrari foi capaz de reparar o chassis, o mesmo não se poderá dizer do motor. Segundo a publicação italiana formu1a.uno, a Ferrari encontrou um problema com a sua unidade motriz e optou por colocar um novo no carro do espanhol para Imola. Uma vez que tinham a evolução do motor pronta, a publicação italiana afirma que a Ferrari decidiu, como “precaução, antecipar a introdução dessa evolução.

Inicialmente a Ferrari deveria esperar pelos GP de Miami e Espanha para introduzir a nova unidade motriz. Em Miami seria o novo ERS, enquanto o novo MGU-K, seria estreado em Barcelona.