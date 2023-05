GP Emilia Romagna F1: Ferrari adia introdução de nova suspensão | AutoSport

A Ferrari deverá suspender a montagem da nova suspensão no SF-23 prevista para o Grande Prémio da Emilia Romagna devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir naquela região italiana. Assim, a equipa prefere montar a atualização apenas na prova espanhola que se realizará no Circuito Barcelona-Catalunha, após o Grande Prémio do Mónaco. Entre uma série de atualizações programadas pela Ferrari, a revisão da suspensão é uma das mais importantes que a equipa pretendia montar no monolugar, melhorando a aerodinâmica do SF-23. No entanto, as condições meteorológicas que estão a provocar preocupação às autoridades italianas e um atraso na montagem das estruturas no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, colocando em risco a realização do GP da Emilia Romagna, levaram a Ferrari a adiar a introdução dos novos componentes da suspensão, segundo o Autosport britânico.

A mesma fonte adianta ainda, que as restantes atualizações previstas do pacote de desenvolvimento serão montadas no monolugar da equipa italiana este fim de semana, se de facto houver prova.