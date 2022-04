GP Emilia Romagna F1: Fernando Alonso espera corrida caótica se chover￼ | AutoSport

A corrida de apoio da Fórmula 1 da Porsche Supercup em Imola, realizou-se com pista molhada, ao contrário do que tinha acontecido na corrida da Fórmula 2. Os carros já estavam na grelha de partida quando os mecânicos tiveram de trocar de pneus, conforme começou a chover. A corrida do GP de Emilia Romagna de Fórmula 1 pode realizar-se com pista molhada e se isso acontecer, Fernando Alonso espera uma corrida caótica.

“Há algumas previsões que dizem que pode chover amanhã [hoje]”, disse Alonso, citado pelo Motorsport.com. “Se isso acontecer, obviamente o caos é garantido, e no caos, pode-se ter sorte ou azar. Na posição em que nos encontramos, talvez sejamos um dos sortudos”.

Fernando Alonso foi um dos pilotos que mais perdeu na corrida sprint de ontem, faltando algum ritmo ao Alpine A522 do espanhol para discutir outras posições com os adversários. Vai partir da nona posição para a corrida de hoje, onde “há mais sobre a mesa, por isso queremos ter uma boa corrida”.