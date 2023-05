GP Emilia Romagna F1: Equipas avisadas para não se deslocarem para o circuito | AutoSport

Todos os elementos ligados à realização do Grande Prémio da Emilia Romagna agendado para este fim de semana foram avisados para não se deslocarem ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari, devido às cheias que atingiram aquela região de Itália. O rio Santerno, muito próximo do traçado, continua a inundar a área depois de mais uma noite de chuva forte e as autoridades italianas emitiram um novo alerta vermelho, avisando todas as pessoas que tinham que se deslocar para a pista a não o fazer durante o dia de hoje.

Recordamos que já ontem o pessoal presente na infraestrutura teve de sair por ordem das autoridades e não existindo condições para realizarem os trabalhos de montagem das estruturas das equipas e restantes parceiros da Fórmula 1, há um atraso significativo na preparação do Grande Prémio.

Jornalistas que acompanham esta situação no local, levantam sérias dúvidas quanto à realização da prova em solo italiano este fim de semana, não tanto pelas condições que vão fazer sentir durante os dias reservados à ação em pista, mas mais pelo que não tem sido possível fazer na preparação do evento. Hoje é um dia crítico para ser tomada uma decisão por parte da Fórmula 1 e FIA.