GP Emilia Romagna F1, Drive through: Os destaques pela negativa | AutoSport

O GP de Emilia Romagna não desiludiu, embora a corrida tenha tido alturas de menos ação, o fim de semana foi bastante atribulado. Já destacamos alguns dos melhores protagonistas do fim de semana, agora analisamos alguns que estiveram menos bem em Imola.

# Ferrari

O Ferrari F1-75 não deixou de ser o melhor carro da grelha, mas as pequenas atualizações do Red Bull RB18 encurtaram a diferença entre um carro e outro. Os erros dos pilotos foram mais preponderantes no desenrolar do fim de semana, mas o facto da Ferrari ter preferido aguardar por Barcelona para trazer as atualizações, teve impacto no resultado.

E veremos se o mesmo não acontece em Miami, antes de chegar a Barcelona.

# Mercedes

Quatro provas depois do início da época, Lewis Hamilton afirmou que a Mercedes está fora da luta pelo título, para além de Toto Wolff ter admitido publicamente que o W13 não é um carro à altura do piloto sete vezes campeão do mundo.

O carro é francamente inferior aos monolugares das equipas adversárias e como ficou provado, em determinadas condições, nem sequer é o terceiro melhor carro da grelha.

# Mick Schumacher

O jovem piloto não deu boas indicações em Imola. O piloto da Haas sentiu muitas dificuldades durante a corrida de domingo, depois de ter conseguido subir duas posições na corrida de sprint em relação à qualificação.

Partiu de décimo, mas na confusão em Tamburello perdeu várias posições, com um toque em Fernando Alonso à mistura. A decisão da equipa em mudar o conjunto de pneus médios usados que tinham montado na volta 18, pelos macios na volta 52 não surtiu efeito nenhum. Preso entre Guanyu Zhou e Nicholas Latifi, Mick Schumacher ficou longe daquilo que lhe era pedido.

# Nicholas Latifi

A milhas do que é capaz de fazer Alexander Albon, Nicholas Latifi deixa de ter qualquer argumento para manter o seu lugar na Fórmula 1. É certo que Albon faz quase milagres com o FW44, mas Latifi nem sequer anda por perto.

# Alpine

Fernando Alonso é o piloto mais azarado deste início de época, isso é certo. E o facto da Alpine estar neste lote, deve-se mais a esse facto. No entanto, não podemos deixar de destacar que foi a primeira corrida da equipa sem pontuar. Para além de terem perdido Alonso na fase inicial da corrida, Esteban Ocon não conseguiu entrar nos dez primeiros classificados durante toda a corrida, perdendo depois mais posições com a penalização de 5 segundos por um “unsafe release” durante a sua paragem. Isto depois de uma qualificação com problemas no carro. Vale pelas três posições na grelha de partida ganhas na sprint.

Este foi um fim de semana para a equipa aprender e passar rapidamente ao próximo desafio.