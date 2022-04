GP Emilia Romagna F1: Daniel Ricciardo pediu desculpa a Sainz depois de “voltas muito dolorosas” | AutoSport

A corrida de Daniel Ricciardo terminou na primeira volta depois do toque em Carlos Sainz, que abandonou a prova, e de ter sofrido danos no McLaren MCL36. Ainda que conseguisse levar o carro até à última volta, o australiano estava frustrado no final da corrida.

“Não foi a corrida que queria, obviamente. Foi doloroso, não era desta forma que queria afetar a corrida de alguém. Ainda vi o onboard dele [Carlos Sainz], ainda não vi o meu. Pensei que me tinham batido, mas penso que foi depois. Escorreguei e bati no Carlos e depois é que me bateram, já o estrago estava feito. Tentei ir o máximo ao corretor para ter mais espaço, porque sei que chega a uma altura em que são muitos carros, mas o carro escorregou e foi bater no dele”, explicou Ricciardo o incidente na Tamburello, acrescentando que: “As minhas intenções eram boas, tentar deixar espaço, mas com aquelas condições não tinha a aderência que esperava e acabei por estragar a corrida dele e também fiquei com danos no carro. Foram 60 voltas muito dolorosas”.

O piloto da McLaren salientou que nada podia ter alterado o rumo da sua prova depois do acidente, depois do seu monolugar ter danos no difusor e não permitir mais do que terminar a prova. “Frustrante. Não se tratou de ser competitivo ou não. Acabar a corrida de domingo na primeira volta é a pior sensação, especialmente quando ainda conseguimos manter-nos em prova, honestamente. No resto da corrida tentamos fazer alguma coisa, mas nunca resulta”.

Depois das entrevistas à imprensa, Daniel Ricciardo foi procurar Carlos Sainz na zona de hospitality da Ferrari para pedir desculpa ao seu adversário.