GP Emilia Romagna F1, Christian Horner: “um grande contra ataque da equipa” | AutoSport

Christian Horner elogiou os membros da Red Bull após o GP de Emilia Romagna quase perfeito. Faltou apenas 1 ponto para a equipa pontuar o máximo possível no fim de semana de sprint, com Sergio Pérez a terminar em terceiro. No entanto, o RB18 foi uma máquina que se mostrou difícil de bater em Imola, com pequenas atualizações depois do GP da Austrália.

“Foi uma corrida interessante”, disse Horner à Sky. “Foi uma corrida bastante stressante na box devido à mudança das condições, e há tanta coisa que pode correr mal nessas situações, mas penso que tanto o Max como o Checo [Sergio Pérez] fizeram um trabalho inacreditável”

Horner defendeu que a decisão de trazer atualizações para a corrida italiana acabou por ser acertada, mesmo com um formato diferente e sem tanto tempo para poder experimentar as novas peças. “Atacamos o fim de semana, trouxemos pequenas atualizações. Muita gente disse que não se devia fazer isso com apenas uma sessão de treino, mas acreditamos em nós próprios e resultou”, disse Horner, acrescentando que Imola acabou por ser “um grande contra ataque da equipa”.