GP Emilia Romagna F1: Christian Horner não está preocupado com fiabilidade | AutoSport

Christian Horner afirmou que não está preocupado com a questão da fiabilidade do Red Bull RB18, depois do segundo abandono de Max Verstappen na época em Melbourne, na ronda anterior. O chefe da Red Bull afirmou à SkySport que depois da Honda analisar a unidade motriz do neerlandês no Japão e ter encontrado o problema, corrigiu-o para esta corrida.

Segundo Horner, uma peça que antes percorria “dezenas de milhares de quilómetros” sem problemas, falhou durante a corrida do GP da Austrália. Sendo um problema pontual, Horner não se preocupa que volte a acontecer durante o GP de Emilia Romagna.