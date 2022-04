GP Emilia Romagna F1, Charles Leclerc: “Tivemos dificuldades com os pneus” | AutoSport

Parecia que Charles Leclerc poderia chegar ao fim com a vitória, depois de uma boa largada, mas dificuldades com os pneus ditaram que o monegasco não pudesse aguentar a liderança do ataque de Max Verstappen. Leclerc não escondeu alguma frustração no final, mas espera fazer melhor amanhã:

“Apesar de tudo conseguimos um lugar na primeira linha da grelha. Tivemos dificuldades com os pneus no final, por isso temos de entender o que se passou. A corrida principal é amanhã e temos de ter a certeza que estamos prontos. O ritmo foi bom até que começamos a ter graining na pneu dianteiro direito. Mas a vida é assim, vamos trabalhar e regressar mais fortes amanhã.”