GP Emilia Romagna F1, Charles Leclerc: “Não é um desastre, está tudo por decidir” | AutoSport

Charles Leclerc preparava-se para ‘atacar’ o primeiro lugar nos últimos minutos, mas como disse, uma bandeira vermelha é algo que não controlam, mas está calmo, pois amanhã há a corrida de qualificação: “em primeiro lugar estou contente de ver tantos tifosi nas tribunas, mas estou um pouco desiludido, tinha bons pneus para o final da sessão e surgiu a bandeira vermelha, são coisas que não podemos controlar, mas no segundo lugar podemos amanhã conseguir algo melhor.

Com os pneus slicks foi muito complicado, especialmente nas zonas húmidas. Havia bastantes zonas molhadas, por isso era tudo uma questão de esperar pela Q3 e conseguir uma boa volta, mas não fiz a melhor escolha e não consegui estar no topo da tabela. Não é um desastre, está tudo por decidir amanhã e nós vamos dar tudo”, disse