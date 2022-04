GP Emilia Romagna F1, Charles Leclerc: “As minhas desculpas à equipa e aos Tifosi” | AutoSport

Charles Leclerc foi um dos destaques desta corrida e não pelos melhores motivos. Com o terceiro lugar garantido, quis atacar e lutar pelo segundo lugar. Até aqui, nada de errado, um campeão, ou candidato ao título funciona assim. O problema foi o erro que o atirou para fora do pódio, perdendo pontos importantes para o campeonato. Um erro não forçado, evitável e um golpe tremendo na moral do piloto. No final, Leclerc admitiu que o pião nunca devia ter acontecido:

“O que quer que tenha acontecido antes do pião são apenas detalhes. O pião não deveria ter acontecido hoje. Eu tinha o terceiro lugar na mão, mas fui demasiado ganancioso. Paguei o preço por isso e perdi sete pontos. Sete pontos que podem ser valiosos no final do campeonato. E é por isso que cada pequeno erro… bem, é um grande erro… mas a consequência considerando o erro poderia ter sido muito maior. Hoje são apenas sete pontos e pode custar mais na próxima vez, por isso tenho de ter cuidado com isso”.

Depois usou as redes sociais para se desculpar: “Dei tudo, mas ultrapassei o limite no final. As minhas desculpas à equipa e a todos os tifosi que nos apoiam. Em vez de um P3, acabou num P6. Voltaremos mais fortes”.