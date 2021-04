GP Emilia Romagna F1, CCD decidiu: incidente de corrida, não há culpados no acidente Bottas/Russell.

Os Comissários Desportivos decidiram não atuar mais no que diz respeito ao acidente entre Valtteri Bottas e George Russell, alegando que o Williams do inglês chegou ao Mercedes com uma velocidade substancialmente maior, e à medida que chegavam à curva 1 a margem lateral entre ambos e a margem direita da pista foi diminuindo, entendendo que em nenhum momento qualquer dos carros manobrou de forma errática. Resultado: Incidente de corrida.