GP Emilia Romagna F1, Carlos Sainz: “o carro surpreendeu-me naquela curva” | AutoSport

Carlos Sainz ficou de fora da disputa pela pole position na Q2 e numa altura em que era um dos três pilotos mais rápidos do pelotão, juntamente com Charles Leclerc e Max Verstappen. O piloto da Ferrari conseguiu ainda assim passar para a Q3 com o tempo previamente estabelecido, já que as condições meteorológicas alteraram-se e não permitiram mais voltas rápidas por parte dos adversários.

“Muito frustrante”, disse Sainz depois de perder pela segunda vez consecutiva a oportunidade de lutar pela pole position. “O objetivo era estabelecer uma volta rápida sabendo que a chuva ia chegar, e honestamente, sabia que tinha andado pelo primeiro e segundo lugar a sessão inteira e não estava a forçar o andamento assim tanto, mas o carro surpreendeu-me naquela curva”.

Sainz continua sem compreender o que aconteceu na curva Rivazza, onde perdeu o controlo do F1-75 e bateu nas proteções do traçado de Imola. “Talvez estivesse a começar a chover, talvez os pneus estivessem demasiado quentes depois de fazer duas voltas rápidas consecutivas. Não sei, preciso de compreender porque não é um erro que… acho que não me expus a nenhum erro ao forçar o ritmo”, salientou Sainz em declarações ao F1.com. “Não foi uma volta que estivesse no limite, foi uma volta que estava a estabelecer um tempo rápido sem colocar o carro no limite, e infelizmente perdi o controlo por alguma razão. Não tive qualquer aviso de que ia perder o controlo, simplesmente aconteceu. Condições complicadas de certeza, mas suficientes para isso acontecer”.

Carlos Sainz espera agora poder recuperar algumas posições na corrida sprint de amanhã e no domingo, que deverá acontecer, visto que arranca da décima posição.

“Tenho a corrida sprint e a corrida [de domingo] para recuperar. Como objetivo, quero conquistar posições, tentar somar bons pontos. O fim de semana ainda não terminou, é apenas sexta-feira, por isso há muito tempo, mas obviamente que dói porque deveria ter sido uma passagem fácil para a Q3 e com piso molhado, nunca se sabe o que pode acontecer”, concluiu o piloto da Ferrari.