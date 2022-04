GP Emilia Romagna F1, Carlos Sainz: “Não podia ter feito nada diferente” | AutoSport

O azar não larga Carlos Sainz. Depois da curta corrida em Melbourne, onde ficou preso na caixa de gravilha, Imola era o palco ideal para o regresso às boas corridas, mais ainda após a assinatura do novo contrato com a Ferrari. Não foi o que aconteceu e Sainz acabou novamente na caixa de gravilha no começo da corrida após um toque de Daniel Ricciardo. O #55 lamentou a sua sorte e não escondeu a desilusão e a dureza do momento:

“Foi um arranque difícil, mas ainda havia 63 voltas pela frente e mesmo que se perca uma posição no arranque pode-se sempre recuperar durante a corrida, especialmente nestas condições. Deixei muito espaço ao Daniel [Ricciardo], mas ele decidiu ir para cima do corretor, e depois o carro subvirou contra mim e a minha corrida acabou aí. Não podia ter feito nada diferente, é o que é. É duro, não estou feliz, e é duro numa corrida como esta, em casa, perante o nosso público e queríamos ter feito uma boa corrida para eles. O arranque não foi bom, vamos analisar o porquê.”