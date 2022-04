GP Emilia Romagna F1: Carlos Sainz fora de combate | AutoSport

Os fumos vermelhos das bancadas repletas deram ainda mais cor ao arranque da prova no mítico traçado de Imola. Na largada para as 63 voltas, Verstappen largou bem tal como Pérez e Norris, com Leclerc a perder duas posições. No entanto, um toque entre Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, atirou ambos para fora de pista, com o espanhol a ficar preso na caixa de gravilha, trazendo o Safety Car para a pista. Ricciardo deu um trambolhão na classificação. Nesta fase destaca-se George Russell, com uma grande largada, subindo de 11º para sexto. Kevin Magnussen também subiu até ao quinto posto. Nesta fase temos Verstappen, Pérez, Norris, Leclerc, Magnussen, Russell, Bottas, Alonso, Vettel e Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton é 12º, à frente de Esteban Ocon, Pierre Gaslu e Alex Albon, com Mick Schumacher na 17ª posição, tendo perdido muitos lugares. Ricciardo foi para as boxes mas voltou a calçar os intermédios.