GP Emilia Romagna F1: Carlos Sainz bateu; sessão interrompida | AutoSport

Carlos Sainz, que estava no segundo lugar da tabela de tempos, perdeu o controlo do Ferrari F1-75 e bateu nas proteções do traçado na curva Rivazza 2.

Com chuva prevista para a Q2, o espanhol pode ainda passar para a Q3, isto se os tempos não melhoraram muito e conseguir ficar entre os dez primeiros.

Não deverá ser a melhor forma de celebrar a renovação de contrato com a Ferrari.