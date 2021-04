GP Emilia Romagna F1: boa recuperação de Lewis Hamilton e volta mais rápida valem liderança do campeonato

Apesar de um fim de semana de altos e baixos, com vários erros cometidos, Lewis Hamilton saiu de Imola com o segundo lugar e com a liderança do campeonato: “Parabéns ao Max, que fez um trabalho fantástico. Foi um trabalho sólido da sua parte. E também para Lando (Norris), que trabalho fantástico, e é tão bom ver a McLaren de novo lá em cima.

Do meu lado, não foi dos melhores dias, é a primeira vez que cometo um erro em muito tempo. Mas estou grato por ter podido trazer o carro para casa hoje”, disse Hamilton que depois do seu erro em Tosa, batendo na parede e tendo de ir às boxes trocar de asa, logrou recuperar muitas posições, terminando a corrida no segundo lugar. Quanto ao erro que cometeu: “Havia apenas uma linha de trajetória seca, e acho que estava com demasiada pressa de passar por todos. Vim para dentro, pude ver que estava molhado e estava a tentar travar, mas o carro não parava e mandou-me para fora de pista. Fui um pouco infeliz, mas estou realmente grato por termos podido voltar a recuperar, e conseguir alguns pontos para a equipa foi muito importante hoje”, disse Hamilton, que lidera o campeonato com um ponto de avanço para Max Verstappen, fruto de ter feito a volta mais rápida da corrida.