GP Emilia Romagna F1: Bandeira vermelha causada pelo FW44 de Alex Albon | AutoSport

O travão direito traseiro do Willliams FW44 incendiou-se. O piloto conseguiu levar o carro até à box, mas foi perdendo peças pela pista desde a Variante Alta, zona onde isso aconteceu.

A direção de corrida suspendeu a sessão de qualificação para permitir a limpeza da pista. Alexander Albon parece estar fora da qualificação.

🚩 RED FLAG 🚩



Debris scatters across the track as Alex Albon's rear brakes overheat. He's limped back to the pits and the fire is out. #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/WujhKc6pp9