GP Emilia Romagna F1: Aston Martin tenta limitar porpoising com pequena alteração no fundo | AutoSport

A Aston Martin é a única equipa sem pontuar na Fórmula 1. Estando nesta situação, a equipa de SIlverstone tenta resolver os problemas do AMR22 na esperança de sair do último lugar do campeonato de construtores. Sebastian Vettel avisou que o seu futuro depende do caminho percorrido pela equipa.

Enquanto não chega um grande pacote aerodinâmico, a Aston Martin alterou a posição do apoio do fundo, na tentativa de ultrapassar o “porpoising” e melhorar o desempenho do AMR22.

A equipa explicou que “deslocamos o apoio inferior para a frente para endurecer essa parte do fundo e minimizar a deflexão para reduzir o contacto com o solo”. Basicamente, o apoio lateral, uma solução encontrada para minimizar o efeito oscilatório, que vem do sidepod até ao fundo, passou de junto das rodas traseiras uns centímetros mais para a frente.

Lance Stroll salientou que algumas equipas parecem sofrer mais efeito oscilatório do que os carros da sua equipa, mas não perdem tanto desempenho. “Quanto mais baixo estão estes carros, melhor para o downforce, mas resulta no efeito oscilatório”, explicou o piloto. “Isso tem sido bastante mau para nós em algumas ocasiões. Geralmente, penso que temos sido limitados pelo nosso fundo. Temos de ter cuidado com o efeito oscilatório que temos por essa razão. Parece que os Ferrari e os Mercedes sofrem mais efeito oscilatório do que nós, por isso acho que talvez tenham um fundo mais robusto e não tão frágil como o nosso”, concluiu Stroll.