GP Emilia Romagna F1, Andreas Seidl: “Temos um carro competitivo” | AutoSport

A McLaren parecia lançada para um bom fim de semana, mas o treino livre de hoje não correu bem à equipa britânica, com problemas em ambos os carros. No entanto, Andreas Seidl acredita que a equipa conseguirá dar a volta aos problemas:

“Definitivamente não foi um bom começo no dia seguinte às boas prestações que tivemos ontem”, admitiu o chefe de equipa Andreas Seidl on Sky Sports. “Do lado do Daniel, encontrámos hoje de manhã um problema no carro que infelizmente levou muito tempo a reparar, e não conseguimos sair para a pista. Não quero entrar muito em detalhes sobre o que foi realmente. Do lado do Lando, tivemos um problema no sistema de travagem quando ele fez a sua primeira saída para a pista”, acrescentou ele. “Infelizmente também demorou muito tempo a reparar pelo que ele só saiu para uma última volta no final.”

“Não nos é permitido mudar mais nada no carro, de qualquer forma, devido às condições de parque fechado [as afinações colocadas nos carros para a qualificação mantém-se para hoje e amanhã e o treino é usado para recolher informações sobre os pneus], esperemos que não nos ponha agora demasiado em desvantagem para a Sprint”, observou Seidl. “E temos informação suficiente”.

“A coisa mais importante para esta Sprint hoje é garantir que não somos demasiado agressivos também, para terminar a corrida em boas posições para amanhã, onde se obtêm os grandes pontos. Com o que vimos ontem também em condições secas na Quali, penso que temos um carro competitivo. Aqui não é fácil de ultrapassar, por isso penso que mesmo com os carros mais rápidos que estão atrás de nós, há uma boa hipótese de conseguirmos manter as posições. O primeiro passo será sempre tentarmos ganhar posições e ao mesmo tempo que não queremos destruir nada no carro”.