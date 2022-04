GP Emilia Romagna F1, Andreas Seidl: “Conseguimos ser competitivos em todas em condições” | AutoSport

Depois de um arranque em falso, a McLaren volta, aos poucos, ao nível que apresentou no ano passado. Lando Norris foi competitivo durante o fim de semana, especialmente em condições mistas, Daniel Ricciardo também pareceu mais próximo de Norris, apesar da corrida não ter terminado bem para o australiano. Mas há sinais positivos vindos da McLaren, que vai consolidando a liderança do segundo pelotão e Andreas Seidl estava feliz com o resultado de Norris:

” Estou muito feliz com o pódio do Lando. O pódio era algo que não esperávamos, mas foi uma corrida muito bem executada pela equipa, o Lando teve sempre a corrida sob controlo. Muito feliz e uma grande confirmação para a equipa, que fizemos um grande carro durante o inverno, sob estas novas regras, que nos permitiu superar o mau momento que tivemos nos testes no Bahrein. Mantivemo-nos unidos, a trabalhar em conjunto, o que foi importante para fazer frente à desilusão inicial. Estou muito feliz, mas também algo triste pela corrida do Daniel pois ele teve um bom ritmo ao longo de todo o fim de semana e poderia ter estado também na luta. Saímos daqui com 22 pontos, o que é bom. Conseguimos ser competitivos em todas em condições, com todos os pneus, todas as temperaturas, o que é bom. No entanto, não vale a pena ficar demasiado entusiasmado pois a diferença para a Red Bull e Ferrari quando não têm problemas é ainda enorme. Mas isto serve de motivação para continuar o trabalho. “