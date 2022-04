GP Emilia Romagna F1: Alterado ponto de deteção da zona de DRS | AutoSport

Ao contrário do circuito de Albert Park, palco do Grande Prémio anterior, o traçado de Imola tem uma única zona de DRS, que sofreu uma ligeira alteração, neste caso no local do ponto de deteção. Em 2021 o ponto de deteção da zona de DRS estava colocado a 20 metros da curva 17 (Rivazza 1), passando agora a estar colocado a 385 metros dessa curva. Ficou colocado a meio do trajeto entre a chicane Variante Alta e Rivazza 1.

A zona de DRS mantém-se inalterável, desde a linha de meta até à travagem para Tamburello, a curva 2.

Imagem: F1.com