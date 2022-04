GP Emilia Romagna F1: Alpine pode liderar segundo pelotão | AutoSport

A Alpine esteve muito competitiva no GP da Austrália, conseguindo colocar os dois monolugares na Q3 da sessão de qualificação. Durante a primeira tentativa de uma volta rápida de Fernando Alonso na Q3, uma falha hidráulica colocou tudo a perder para o espanhol, que deveria alcançar uma boa posição na grelha.

Na corrida, Esteban Ocon terminou no sétimo posto, mas Alonso não teve tanta sorte. Saindo do 10º lugar, parecia que iria conseguir terminar dentro dos dez primeiros, mas teve de parar uma segunda vez para trocar de pneus médios e ficou no fundo do pelotão.

Os resultados não espelharam o potencial do carro, afirmaram ambos os pilotos no final da ronda australiana. Em Imola a Alpine terá nova oportunidade para provar o quão competitivo o Alpine A522 parece ser. A equipa deixa antever que podem liderar o segundo pelotão e com as dificuldades da Mercedes ainda sem solução à vista, podem até ser a terceira melhor equipa no final do GP de Emilia Romagna.