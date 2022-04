GP Emilia Romagna F1: Alguns dados estatísticos | AutoSport

A quarta jornada do campeonato do mundo de F1 2022, deu-nos Max Verstappen como vencedor da prova. Eis alguns dados estatísticos relativos ao fim de semana de Imola:

22ª vitória de Max Verstappen

Esta foi a 22ª segunda vitória do piloto da Red Bull na F1, igualando Damon Hill e tornando-se no 15º piloto com mais vitórias no Grande Circo. Com uma taxa de aproveitamento de 15.17%, Verstappen não está muito longe do top 10 dos pilotos mais bem sucedidos. Com 25 vitórias, irá igualar Jim Clark e Niki Lauda e entrar no top 10.

2º Grand Slam de Verstappen

Depois de na semana passada termos visto Charles Leclerc inscrever o seu nome na lista de pilotos que conseguiram pole, vitória, liderança em todas as voltas e volta mais rápida, Max Verstappen fez o mesmo em Imola e tem agora dois Grand Slam em seu nome. Igualou os feitos de Nico Rosberg, Mika Hakkinen, Jack Brabham e Juan Manuel Fangio.

18ª dobradinha da Red Bull

Com o primeiro e segundo lugar conquistados em Imola, a Red Bull conseguiu a sua 18ª dobradinha, sendo a quinta equipa com mais 1-2 na F1. À sua frente tem Williams (33), McLaren (48), Mercedes (58) e Ferrari (85).

2ª dobradinha da Red Bull na era híbrida

É apenas a segunda dobradinha da Red Bull na era híbrida que tem sido dominada por completo pela Mercedes que conseguiu 53 1-2 desde a introdução dos motores híbridos. A Ferrari (4) e a McLaren (1) são as restantes equipas que conseguiram a tão desejada dobradinha.

14ª pole para Verstappen

Foi a 14ª vez que Max Verstappen foi o mais rápido na qualificação. Com uma taxa de aproveitamento de 9.66%, Verstappen é o 26º na lista dos pilotos com mais poles na F1. Foi também a 75ª pole da Red Bull. Sebastian Vettel continua a ser o piloto com mais poles pela Red Bull (44).