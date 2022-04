GP Emilia Romagna F1, Alex Albon: “Estamos a aproveitar as oportunidades e a fazer coisas diferentes” | AutoSport

Alex Albon foi uma das estrelas da corrida em Imola. O piloto da Williams conseguiu ficar à porta dos pontos, com um carro muito menos competitivo que a concorrência e mostrou mais uma vez o seu talento. O tailandês ficou contente com a prestação e apenas lamentou a entrada tardia em cena do DRS, que poderia ter ajudado numa fase inicial da prova:

“Maximizamos o que podíamos fazer. Ultrapassamos alguns carros em pista, com ritmo, e depois eles foram mais rápidos do que nós, e aguentamos. Usamos uma configuração de baixo apoio aerodinâmico para este fim-de-semana: não foi divertido para os outros, mas para nós, manteve-nos na frente. Não temos o carro mais rápido, mas estamos a aproveitar ao máximo as nossas oportunidades, e sinto que é uma pena que não tenhamos conseguido chegar aos pontos. Mas isso só mostra que estamos a aproveitar as oportunidades e a fazer coisas diferentes, e quase conseguimos novamente [depois do Grande Prémio da Austrália]”.

“Eu queria que o DRS fosse ativado mais cedo, porque tive seis ou sete voltas em que fui muito mais rápido do que os carros da frente, e sabia que, com o nosso nível de downforce, podíamos ultrapassar imediatamente estes carros com DRS”, disse ele. “Fiquei um pouco frustrado por ter demorado tanto tempo a ser ativado. Obviamente, uma vez isso aconteceu, já não nos beneficiou”.