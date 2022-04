GP Emilia Romagna F1: A primeira Qualificação Sprint do ano | AutoSport

Os três primeiros Grandes Prémios do ano redundaram em corridas muito emocionantes, mas este fim de semana, em que regressa a Fórmula 1, vai haver um desafio adicional para as equipas, uma vez que o Sprint faz a sua primeira aparição em 2022.

Após uma prova bem sucedida de três eventos no ano passado, haverá mais três fins-de-semana de corrida que acolherão o Sprint durante esta época, com Imola a ser a primeira, seguindo-se Áustria e Brasil.

A maioria dos aspectos em torno do formato são os mesmos, com as equipas a terem apenas uma sessão de treinos livres na sexta-feira antes da qualificação, embora o piloto mais rápido na sessão de qualificação de sexta-feira seja agora considerado como tendo garantido a pole position para o fim-de-semana da corrida, para efeitos estatísticos.

A qualificação de sexta-feira, ainda só recompensa os pilotos com o seu lugar na grelha para o Sprint de sábado, com a mini-corrida a definir a grelha para o Grande Prémio principal no domingo. No entanto, o Sprint de sábado traz incentivos acrescidos, com os oito primeiros classificados a marcarem agora pontos – em comparação com apenas os três primeiros no ano passado – 8 para o primeiro, 7 para o segundo, 6,5,4,3,2,1…para o oitavo lugar.

não esqueça, Treino livre 1 entre as 12:30 e as 13:30 e a Qualificação das 16:00 às 17:00.

Horário

Sexta-Feira, 22 abril

Treino livre 1 12:30 – 13:30

Qualificação 16:00 – 17:00

Sábado, 23 abril

Treino livre 2 11:30 – 12:30

Qualificação Sprint 15:30 – 16:00

Domingo, 24 abril

Corrida 14:00