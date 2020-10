GP Emilia Romagna F1: 13 mil adeptos nas bancadas

O Grande Prémio de Emilia Romagna, que se realiza no circuito de Imola a 1 de novembro, já recebeu autorização para ter adeptos nas bancadas. Em Imola, as autoridades permitiram 13 mil adeptos.

Em comunicado, os organizadores do Grande Prémio afirmaram: “Graças ao precioso e meticuloso protocolo de segurança anti-COVID, apresentado à Região de Emilia Romagna, foi possível a presença de público, com 13 mil pessoas por cada dia”.

Em 2020, as sete primeiras corridas foram todas efetuadas à porta fechada, sendo que em Monza, no Grande Prémio de Itália, já houve um número muito limitado, com a organização a premiar os profissionais de saúde. Mas, a primeira corrida com adeptos nas bancadas foi o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000.

Num evento que será de dois dias, os adeptos do GP Emilia Romagna vão ter acesso apenas durante as 9h30 e as 18h. O uso de máscara é obrigatório, exceto quando sentados. Os lugares sentados são específicos para se cumprir a distância social correta. À entrada do circuito também serão feitas verificações de temperatura.

Para além do Grande Prémio Emilia Romagna, o Grande Prémio de Portugal, o Grande Prémio da Turquia e o Grande Prémio do Eifel (em Nürburgring) terão público.