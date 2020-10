GP Emilia Romagna de Fórmula 1: Tudo apenas em dois dias

O regresso de Imola dar-se-á com uma ‘reviravolta’ adicional, pois será a primeira vez que um fim-de-semana de corrida de dois dias é planeado antecipadamente. Já aconteceu muitas vezes, quase sempre devido a questões meteorológicas, mas desta feita foi mesmo pensado antecipadamente, para permitir mais ‘folga’ na longa viagem de Portugal para Itália. Isto significa que não haverá treinos livres à sexta-feira, com as equipas limitadas apenas a uma sessão de treinos livres de 90 minutos na manhã de sábado, antes da qualificação.

Ao contrário de um sábado habitual, também haverá um pouco mais de tempo entre as duas sessões, com os treinos a terminarem às 10h30, e depois a qualificação entre 13h00-14h00. Isto significa uma redução de duas horas e meia de tempo de treino para as equipas, pelo que terão de condensar os seus planos num programa muito mais curto. Deve significar muita ação na única sessão de treinos, mas também é provável que as equipas tenham menos dados para se prepararem para a qualificação e consequentemente para a corrida, e isso pode significar mais imprevisibilidade no Grande Prémio. A pista não é propícia a ultrapassagens, mas com uma zona de DRS antes da entrada na ‘reta torta’ da meta, é possível que até Tamburello seja possível ultrapassar. Tirando isso, na Tosa é muito difícil e daí para a frente ainda mais…