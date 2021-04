GP Emilia Romagna de Fórmula 1: os novos horários

A F1 alterou os Horários do GP Emilia Romagna de Fórmula 1 de modo a evitar sobreposição com o funeral do Duque de Edimburgo. Dessa forma, antecipará o início das sessões de treino livre e qualificação para o Grande Prémio Emilia – Romagna deste fim-de-semana, no sábado.

O funeral deverá ter lugar às 15 horas de sábado. A qualificação estava originalmente marcada para às 14h , o que significa que a sua conclusão teria provavelmente coincidido com o início do funeral. A F1 reviu o seu horário para reduzir a possibilidade de que isso acontecesse, antecipando as sessões em uma hora. Não haverá alteração à hora de partida da corrida de domingo, que começará às 14h00.

Desta forma, os horários para o fim de semana são os seguintes:

Horário

Sexta-Feira, 16 abril

Treino livre 1 10:00 – 11:00

Treino livre 2 13:30 – 14:30

Sábado, 17 abril

Treino livre 3 10:00 – 11:00

Qualificação 13:00 – 14:00

Domingo, 18 abril

Corrida 14:00

O Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari em Imola, é um traçado histórico para a F1, por bons e maus motivos. Estreou-se em 1953, acolheu pela primeira vez uma prova extra-campeonato de F1 em 1963, mas só em 1980 se estreou na F1, já que Monza é habitualmente a ‘casa’ do GP de Itália. A partir de 1981, Imola passou a fazer parte do campeonato, com o famoso título de ‘San Marino’, recebendo 27 GP até 2006. Regressou como GP de Emilia Romagna em 2020. Localizado numa zona, a Toscana, de beleza incrível, tem Maranello e a Ferrari como vizinhos, a poucos quilómetros. Uma visita a Imola é também uma oportunidade para os fãs de F1 prestarem a sua homenagem a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, que perderam as suas vidas no GP Prémio de San Marino de 1994.

1º GP 1980

Voltas 63

Circuito 4.909 km

Corrida 309.049 km

Recorde 1m15.484s (Lewis Hamilton, 2020)