GP Emilia Romagna de Fórmula 1: O regresso a um local emblemático

A Fórmula 1 não corre em Imola desde 2006, mas fará este fim de semana o regresso ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari para um evento único. Já se passaram 14 anos desde a última corrida de F1 em Imola, mas o circuito não perdeu o seu lugar especial na memória dos adeptos.

Claro que é lembrado pelo fim de semana mais sombrio da história do desporto, quando morreram Roland Ratzenberger e Ayrton Senna em dias consecutivos, em 1994, mas também se ali assistiu a algumas corridas espetaculares e a momentos lendários.

A luta de 1981 entre Didier Pironi e Gilles Villeneuve, a dramática corrida de 1985 acabou por ser ganha por Elio de Angelis, Fernando Alonso a ‘segurar’ Michael Schumacher numa batalha emocionante em 2005. Um ano mais tarde, Schumacher venceu em frente ao tifosi na sua última temporada na Ferrari. A rivalidade Senna-Prost também se reacendeu no Grande Prémios de San Marino de 1989. Imola tem realmente um lugar na história da F1. O circuito foi um dos pilares do calendário a partir de 1980, primeiro como anfitrião do Grande Prémio de Itália e depois como sede do Grande Prémio de San Marino a partir de 1981. O regresso este fim-de-semana – como parte do calendário revisto de 2020 – levará o título de Grande Prémio Emilia Romagna, denominação da região de Itália onde a pista está situada.