GP Emilia Romagna de F1 TL2: George Russell foi o mais rápido | AutoSport

Depois de uma péssima sexta feira, a Mercedes deu um sinal mais positivo no segundo e derradeiro treino do fim de semana. George Russell fez o melhor tempo da sessão (pneus macios) com o registo de 1:19.457. Sergio Pérez (médios) foi o segundo mais rápido a 0.081 do tempo de Russell e Charles Leclerc completou o top 3 (+0.283) com o seu tempo a ser feito com os pneus macios.

Depois de o dia de ontem nos ter dado condições de pista difíceis, com a chuva a complicar a vida dos pilotos e equipas no primeiro treino livre e na qualificação, hoje o Treino Livre 2 apresentou as melhores condições de pista do fim de semana, até agora. Apesar das temperaturas não serem muito elevadas e a pista estar ainda verde (com menos aderência), o asfalto seco permitiu aos pilotos explorar mais os limites das suas máquinas. Com 60 minutos para preparar a Corrida Sprint de hoje e a corrida de amanhã as equipas apostaram muito em stints longos com pneus macios para entender a sua durabilidade e verificar as possibilidades estratégicas para o que resta do fim de semana.



Destaques

A Mercedes conseguiu melhorar significativamente em relação a ontem e certamente que o facto da pista ter secado tem é um fator a ter em conta. As equipas perderam muito tempo a analisar os dados e houve equipas a trabalharem até as 23 horas para tentar encontrar as melhores soluções para o dia de hoje. Os Mercedes não se mostraram competitivos à chuva, mas hoje a forma como trabalharam os pneus terá sido mais favorável. George Russell conseguiu o melhor tempo com um conjunto de pneus macios, mas precisou de um par de voltas para fazer o tempo o que pode significar que os Mercedes têm mais dificuldade em aquecer as borrachas e ontem pode ter sido um dos motivos para a má prestação.

A Red Bull apresentou-se também mais competitiva hoje. Se ontem ficamos com a sensação que a Ferrari tinha vantagem, com o piso mais seco os Bulls mostraram outros argumentos, especialmente Sergio Pérez que parece ser novamente o piloto mais à vontade com o carro, em comparação com Max Verstappen. Pérez fez 19 voltas com um conjunto de pneus macios e Verstappen fez 13 com um conjunto e 16 com outro conjunto de pneus marcados a vermelho, o que pode indicar que o neerlandês andou à procura da melhor afinação com essas borrachas. A Ferrari usou dois planos de trabalho algo distintos para os seus pilotos e Leclerc terminou melhor que Sainz. A Ferrari pode ter perdido alguma vantagem que a chuva dava e o confronto com a Red Bull promete.

A Alpine voltou a destacar-se, com Fernando Alonso a fazer o quinto melhor tempo, à frente de Verstappen e Sainz, o que pode ser a confirmação que os franceses encontraram aqui uma boa base para conseguirem bons resultados, apesar de Esteban Ocon ter ficado muito longe do que fez o seu companheiro de equipa. A AlphaTauri mostrou alguns argumentos interessantes e com os dois carros no top 10, poderemos ver um pouco mais dos homens da casa.

Os destaques pela negativa para esta sessão vão para a McLaren, que fez apenas seis voltas, com problemas no motor de Daniel Ricciardo que nem sequer foi para a pista e Lando Norris com seis voltas apenas, dado um problema no sistema de travagem do seu monolugar. Também para a Alfa Romeo foi uma sessão menos positiva, com Valtteri Bottas a ficar sentado na box, com problemas no seu monolugar. A Haas perdeu um pouco de gás em relação a ontem e ficaram à porta do top 10, à frente da Aston Martin que continua em busca de soluções. Na Williams, Alex Albon fez o 11º tempo e mostrou um andamento interessante, enquanto Nicholas Latifi continua com problemas em igualar os tempos do colega.

Destaque também para as muitas voltas que foram dadas com pneus macios, o que pode deixar antever que várias equipas vão tentar fazer a corrida sprint de mais logo com os pneus marcados a vermelho. Com maior dificuldade em ultrapassar nesta pista, a posição de pista será crucial pelo que muito se vai jogar nas primeiras voltas da sprint. Se os macios derem sinais de aguentar (como pareceu no treino), poderemos ver voltas iniciais frenéticas e um fim de corrida mais morno a gerir borrachas.

O filme do treino

Lance Stroll foi o primeiro a entrar em pisa logo nos primeiros segundos da sessão. Nesta altura viamos muito trabalho nas boxes da McLaren (com o carro de Daniel Ricciardo a ter atenção extra dos mecânicos, especialmente na zona do motor) e na Alfa Romeo, com o carro de Valtteri Bottas a ser ainda trabalhado pelos mecânicos.

Os dois primeiros minutos deram-nos quase uma dezena de carros em pista, com as equipas aproveitarem ao máximo tempo de treino e a pista seca, na sessão que apresentava as melhores condições do fim de semana, depois de uma sexta feita cinzenta e chuvosa.

Zhou Gunayu foi o primeiro a colocar um tempo na tabela (pneus médios) mas Lando Norris tratou de melhorar em mais de um segundo a marca do chinês (pneus macios) com o piloto da McLaren a rodar no segundo 23. Lewis Hamilton (médios) com os médios tirou quase dois segundo à referência de Norris. Os Red Bull apresentaram-se ao serviço e trataram de se colocar no topo da tabela, com Sergio Pérez a assinar o melhor tempo no segundo vinte (pneus macios) seguido de Max Verstappen (macios) e Pierre Gasly (macios), isto com dez minutos da sessão decorridos e com apenas nove tempos na tabela.

Os Red Bull estudavam a durabilidade dos pneus macios no asfalto italiano, enquanto Lewis Hamilton colocou-se no segundo lugar da tabela (pneus macios) tinha feito um stinto de 9 voltas com os pneus médios antes. Do lado da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc seguiam planos diferentes. com Sainz a fazer um stint mais longo nos pneus macios, com Charles Leclerc a dar mais voltas nos pneus médios e por isso os tempos neste momento não eram brilhantes.

A sessão da McLaren piorava ainda mais e a cinco minutos do meio da sessão, Lando Norris tinha de regressar às boxes com problemas nos travões do seu monolugar.

Na passagem da meia hora de treino, George Russell fez o melhor tempo (pneus macios) enquanto Pérez, que já tinha 19 voltas com os pneus macios, estava no segundo lugar da tabela. Seguia-se Hamilton, Verstappen e Yuli Tsunida (Pneus Médios). Alex Albon, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Carlos Sainz e Charles Leclerc completavam o top 10. Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas já pareciam conformados que não faria o treino, uma dor de cabeça para os pilotos e as equipas.

A 15 minutos do fim, Charles Leclerc tratou de se colocar no segundo lugar da tabela, depois de ter feito um stint longo com os pneus médios. O monegasco “calçou” os macios e traou de colocar o segundo melhor tempo da sessão, com Carlos Sainz em sexto (pneus médios). Nesta fase, a McLaren preparava o monolugar #4 para regressar à pista, depois de resolvidos os problemas nos travões no carro de Lando Norris.

Não vimos grandes alterações na ordem da tabela e Russell terminou o tempo com o melhor registo.