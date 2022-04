GP Emilia Romagna de F1: Teremos resposta de Max Verstappen este fim de semana? | AutoSport

Max Verstappen joga uma cartada decisiva neste fim de semana, em Imola. O piloto da Red Bull não pode deixar escapar a Ferrari e Charles Leclerc, pois um novo resultado negativo complicaria ainda mais as contas do título. O resultado que conquistou na qualificação pode ser algo enganador pois ficou a ideia que a Ferrari tinha alguma vantagem sobre a Red Bull em ritmo puro. Mas as condições da pista e as bandeiras vermelhas jogaram a favor de Verstappen. Para já, o que vemos da Red Bull é uma resposta positiva e agressiva até, com muitas partes novas a serem implementadas no carro este fim de semana. Mas o grande problema não é a performance global do carro, mas sim a sua fiabilidade. E esse continua a ser o grande “Calcanhar de Aquiles” da Red Bull e um problema que poderá não estar convenientemente resolvido. Assim, o fim de semana da Red Bull e de Max Verstappen é um misto de entusiasmo pelo bom andamento revelado e alguma apreensão olhando ao que tem sido a fiabilidade nos últimos tempos, apesar de Verstappen ter afirmado que os problemas tinham sido resolvidos. Resta ver o que nos dirá o segundo treino do fim de semana, a corrida sprint de mais logo. Um monolugar Red Bull mais fiável, pode ser uma ameaça para a Ferrari.