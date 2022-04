GP Emilia Romagna de F1: Novo chassis para Valtteri Bottas | AutoSport

Valtteri Bottas vai para a corrida Sprint de mais logo com um novo chassis. A equipa procedeu à troca durante a manhã de hoje, em Imola, e por isso o finlandês não pôde participar na segunda sessão de treinos livres.

No final da sessão de qualificação de ontem, Bottas surgiu parado na pista, com uma quebra no sistema de escape do seu monolugar. Uma análise mais aprofundada mostrou danos na cabelagem e outros sistemas do carro, pelo que a troca de chassis se tornou na opção mais fácil. Mas dado o carro estar em Parque Fechado e com as novas restrições horárias de trabalho, a equipa só pôde iniciar a troca hoje de manhã, trabalho demasiado demorado para que fosse concluído a tempo do TL2.

Como tal, Bottas perdeu tempo valioso em pista e poderá pagar o preço desse tempo perdido mais logo.