GP Emilia Romagna de F1, Nico Rosberg: “Toto Wolff é um dos melhores líderes deste desporto” | AutoSport

A situação na Mercedes não é a melhor e a equipa enfrenta pela primeira vez em muito tempo o desafio de ter de voltar ao topo. Depois de uma era inteira de domínio incontestado, a Mercedes falhou na sua abordagem à filosofia deste ano (pelo menos para já) e tenta encontrar soluções para os seus problemas. Claro que é nestes casos que a liderança tem um papel primordial e Nico Rosberg acredita que Toto Wolff é o homem certo para a tarefa, isto depois de se terem visto imagens de uma troca de palavras mais acesas entre ele e Lewis Hamilton:

“Toto é obviamente um dos melhores líderes que já vimos neste desporto”, disse Rosberg à Sky Sports F1. “Ele é muito, muito forte em manter as pessoas unidas e motivadas. Claro que ele vai ter explosões de raiva, como talvez tenhamos visto, mas acredito que ele é o homem certo para manter uma equipa destas numa situação tão difícil.”

“Posso garantir que ninguém na Mercedes gosta de estar dois segundos abaixo do ritmo e ser eliminado na Q2 sem uma única hipótese de estar nos lugares da frente – definitivamente, ninguém gosta disso. Essa é uma situação horrível e eles estão muito acostumados ao sucesso. Então é difícil manter a moral alta, manter a motivação, e também não começar a atirar culpas, o que pode acontecer muito rapidamente”.

“Lewis pode ter ficado muito frustrado no rádio ou algo assim, reclamando por não terem seguido uma sugestão sua ou por algum problema no carro. Lewis também saiu do carro antes do fim da Q2, e ainda poderia haver uma hipotese de 1% de que a pista estivesse boa no final da qualificação. Talvez Toto tenha ficado chateado com isso. Isso mostra que o stresse está a começar a atingir a equipa, porque em vez de avançar, eles estão a retroceder. Eles estavam quase dois segundos por volta mais lentos ontem na classificação – a pior qualificação em 10 anos – então, naturalmente… a tensão vai crescer internamente.”