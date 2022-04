GP Emilia Romagna de F1, Mattia Binotto: ” Carlos Sainz tem de se habituar à pressão” | AutoSport

Carlos Sainz renovou recentemente o acordo que tinha com a Ferrari por mais dois anos, mas o começo da sua época não tem corrido como pretendia. Com alguns erros acumulados e ainda algo afastado do ritmo de Charles Leclerc, Sainz poderá estar a acusar a pressão de ter finalmente um carro para lutar pelo título. Como começa a ver o seu colega de equipa escapar-se, isso pode estar a ter um efeito negativo na performance do espanhol. Mattia Binotto comentou a renovação e o momento de forma de Sainz:

“Porquê mais dois anos? Primeiro estamos muito felizes com ele, com a forma como se integrou na equipa”, disse Binotto. “A forma como ele está a atuar está a corresponder às expectativas e depois de termos começado esta experiência com ele, penso que estamos muito, muito felizes. Agora era o momento certo para olhar em frente e penso que ao renovar estamos a dar a estabilidade certa também à equipa. Sabemos que os nossos pilotos estão confirmados até ao final de 2024 e podemos continuar a trabalhar com base nisso. Na Ferrari, o nosso principal objetivo é tentar criar os alicerces para o futuro. E, juntamente com essa linha, penso que é o melhor que podemos fazer”.

“Não penso que haja problemas. Certamente ele tem de se adaptar. Penso que ele cometeu alguns erros que são importantes mas, no entanto, ele está a melhorar, está cada vez mais rápido. Se eu olhar ontem quando ele estava a pilotar , ele estava rápido e foi uma pena porque quando ele teve a saída de pista, penso que não era o momento certo para ir até ao limite. Ele sabe-o muito bem. É uma questão de gerir a pressão. Talvez seja a primeira vez na sua carreira que tem um carro que é suficientemente rápido para competir pelas melhores posições, e precisa de se habituar a isso. Mas ele fá-lo-á muito rapidamente porque sei como ele é inteligente e capaz de gerir a pressão”.