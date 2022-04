GP Emilia Romagna de F1: horários (Qualificação, 6ª, Qualificação Sprint, sábado) | AutoSport

O formato F1 Sprint está de volta em 2022, mas com alguns ajustes, incluindo um novo sistema de pontos e novos locais. Onde veremos a F1 Sprint este ano? Em Imola, Red Bull Ring e Brasil. E como é o formato? Como foi o caso do ano passado, a qualificação Sprint F1 será uma corrida de 100 km sem paragens obrigatórias nas boxes.

No entanto, haverá muito mais em jogo este ano, com pontos a serem atribuídos aos oito primeiros classificados (anteriormente eram os três primeiros). Era, 3,2,1, agora, 8, 7,6,5,4,3,2,1…

O piloto que ‘vencer’ receberá agora oito pontos, em vez de três, com uma escala móvel reduzida a um ponto para o oitavo lugar. Estes pontos serão aplicados tanto no campeonato de pilotos como no campeonato de construtores.

A ordem de chegada da ‘corrida’ F1 Sprint continuará a definir a grelha para a corrida principal, de domingo, onde o formato tradicional se mantém inalterado.

Com ose percebe, as equipas terão menos tempo para afinar os seus carros num fim-de-semana de Sprint. Haverá apenas duas sessões de treino, uma na 6ª feira, outra, sábado, dando às equipas menos tempo para afinar as suas máquinas para a qualificação e a corrida.

O Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari em Imola, é um traçado histórico para a F1, por bons e maus motivos. Estreou-se em 1953, acolheu pela primeira vez uma prova extra-campeonato de F1 em 1963, mas só em 1980 se estreou na F1, já que Monza é habitualmente a ‘casa’ do GP de Itália. A partir de 1981, Imola passou a fazer parte do campeonato, com o famoso título de ‘San Marino’, recebendo 27 GP até 2006. Regressou como GP de Emilia Romagna em 2020, repetiu-se em 2021.

Localizado numa zona, a Toscana, de beleza incrível, tem Maranello e a Ferrari como vizinhos, a poucos quilómetros. Uma visita a Imola é também uma oportunidade para os fãs de F1 prestarem a sua homenagem a Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, que perderam as suas vidas no GP Prémio de San Marino de 1994.

1º GP 1980

Voltas 63

Circuito 4.909 km

Corrida 309.049 km

Recorde 1m15.484s (Lewis Hamilton, 2020)

Horário

Sexta-Feira, 22 abril

Treino livre 1 12:30 – 13:30

Qualificação 16:00 – 17:00

Sábado, 23 abril

Treino livre 2 11:30 – 12:30

Qualificação Sprint 15:30 – 16:00

Domingo, 24 abril

Corrida 14:00