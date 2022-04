GP Emilia Romagna de F1: Equipas poderão deixar pneus a aquecer durante a noite | AutoSport

Dada a meteorologia e as temperaturas mais frescas que se vão fazer sentir em Imola, o diretor de corrida da FIA Niels Wittich, nas suas notas às equipas antes do evento, apontou uma alteração. As equipas poderão manter os pneus envolvidos em mantas de aquecimento à temperatura de 30 graus Celsius, durante a noite, para minimizar possíveis problemas que as temperaturas mais baixas possam trazer. Isto vem em adição às temperaturas das mantas de aquecimento que são fornecidas pela Pirelli, antes da prova.