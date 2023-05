GP Emilia Romagna cancelado devido ao mau tempo | AutoSport

A Fórmula 1 confirmou o cancelamento do Grande Prémio da Emilia Romagna devido ao mau tempo que se faz sentir naquela região de Itália. O evento estava a ser afetado desde ontem, principalmente pela inundação do Autódromo Enzo e Dino Ferrari que obrigou à retirada do pessoal que prestava serviço na pista e levou hoje o aviso das autoridades para que os elementos afetos às equipas e outras organizações parceiras da Fórmula 1 não se deslocassem para aquele local.

Em comunicado a Fórmula 1 começa por expressar a sua preocupação com “as pessoas e comunidades afetadas pelos recentes acontecimentos na região da Emilia-Romagna” e também “prestar homenagem ao trabalho dos serviços de emergência que estão a fazer tudo o que podem para ajudar” os muitos que sofrem com as consequências do mau tempo.

“Na sequência de discussões entre a Fórmula 1, o Presidente da FIA, as autoridades competentes, incluindo os ministros relevantes, o Presidente do Automóvel Clube de Itália, o Presidente da Região da Emilia-Romagna, o Presidente da Câmara da cidade e o promotor, foi tomada a decisão de não realizar o fim de semana do Grande Prémio em Imola”, pode ler-se na publicação da Fórmula 1, que acrescenta ainda que “a decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento em segurança para os nossos adeptos, as equipas e o nosso pessoal e é a atitude correta e responsável a tomar tendo em conta a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência nesta altura difícil”.

O presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, expressou que a sua preocupação e de toda a “família FIA com as pessoas afetadas pela terrível situação na região de Emilia Romagna. A segurança de todos os envolvidos e os esforços de recuperação são a principal prioridade neste momento”.