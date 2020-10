GP Eifel TL2: Não há treinos livres esta sexta-feira

A segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do Eifel, no Nürburgring, não se vai realizar. Tal como na primeira sessão de treinos livres, as condições meteorológicas adversas não permitiram o helicóptero de segurança voar, assim, não se reuniram as condições necessárias para os monolugares da Fórmula 1 entrarem em pista.

A terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Eifel é amanhã às 11h.