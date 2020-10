GP Eifel Fórmula 1: fim de semana de recordes?

A Fórmula 1 prepara-se para um fim de semana que pode ser de recordes no Nurburgring. Lewis Hamilton tem uma segunda oportunidade de igualar as 91 vitórias da carreira de Michael Schumacher, enquanto Kimi Raikkonen vai alinhar no seu 323º Grande Prémio, depois de ter igualado o recorde de Rubens Barrichello na Rússia, há duas semanas, um daqueles números que se pensava não mais voltarem a ser batidos.

Kimi Raikkonen fez a sua estreia na Fórmula 1 com a Sauber em 2001, tem agora 40 anos e é o piloto mais velho em atividade na F1. Para ele, este será um fim-de-semana “como qualquer outro”. Para Hamilton, a 91ª vitória está aí ao virar da esquina, mas ele tem mais recordes para igualar ou bater. Corridas sucessivas nos pontos (43) e pódios (159) e talvez também as poles (96).