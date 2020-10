GP Eifel F1: Williams já utilizou plano que tinha para Imola

O Grande Prémio do Eifel, no Nürburgring, teve duas sessões de treinos livres canceladas, pois não havia condições de segurança necessárias para os carros irem à pista na sexta-feira. Assim, a Williams aproveitou que só houve uma sessão de treinos livres para experimentar o plano para o Grande Prémio Emilia Romagna, que só terá dois dias de competição.

O diretor de performance da equipa, Dave Robson, explicou ao motorport.com: «Graças a um bom nível de planeamento, e também um pouco de sorte, conseguimos utilizar o plano que temos para Imola».

«Penso que não perdemos muito porque também não houve incidentes ou bandeiras, pelo que todos conseguiram estar os 60 minutos em pista. Apesar de não estar nos planos, vamos retirar algumas coisas deste fim de semana e levar para Imola».

Para a corrida do Grande Prémio do Eifel, George Russell qualificou-se na frente de Nicholas Latifi, com o britânico a sair de 17º e o canadiano de 18º.