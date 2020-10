GP Eifel F1: Valtteri Bottas quer capitalizar no “impulso positivo” de Sochi

Valtteri Bottas conquistou a segunda vitória em 2020 no Grande Prémio da Rússia. Este fim de semana corre-se o Grande Prémio de Eifel e o finlandês da Mercedes quer manter o “impulso positivo” após a vitória em Sochi.

No campeonato, a vitória em Sochi e o ponto extra da volta mais rápida colocaram Bottas a 44 pontos de Lewis Hamilton e ao f1.com, o piloto da Mercedes explicou: “Eu quero manter o que vem da Rússia [vitória]. Sinto-me bem ao chegar aqui, pois na Rússia mostrei que sou capaz de ter bons resultados. Vai ser um fim de semana complicado devido às condições atmosféricas, mas vou tentar aproveitar ao máximo para dar continuidade a este impulso positivo”.

Quando perguntado sobre as condições que ia enfrentar no cicuito alemão, Bottas respondeu que “em 2008, a testar para a Fórmula Renault ou algo parecido, estava a nevar, por isso não é nada de novo. Isto apenas significa que temos de ser mais rápidos nas configurações do carro e na nossa pilotagem”.